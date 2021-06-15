Зеленський підтримує проведення IPO "Нафтогазом" та "Енергоатомом"

На пресконференції, під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", Володимир Зеленський зазначив, що підтримує проведення IPO такими держкомпаніями як "Нафтогаз" та "Енергоатом". Ба більше, вважає це правильним рішенням.

Чому Зеленський "за" IPO

Президент зауважив, що "Нафтогаз" вже дуже давно хоче і мріє вийти на IPO і, на його думку, це правильна річ.

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Я вважаю, що те ж буде з "Енергоатомом": вони почистять цю ситуацію і можуть вийти, це дорогі компанії,

– прокоментував Зеленський.

Очільник "Нафтогазу" про IPO

Близько місяця тому, очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що проведення IPO компанії має не лише низку переваг: ізоляція компанії від політичного втручання та ефективний доступ до ринку капіталу, але разом з тим й існують деякі недоліки. Детальніше про головні переваги та виклики проведення IPO "Нафтогазом", на думку Вітренка, читайте у матеріалі 24 каналу.

11 червня 2021 року, Вітренко, під час Ukraine Business Council, відмітив, що, можливо, IPO окремо "Укргазвидобування" буде кращим варіантом та більш зрозумілим для інвестора. У той час, як продаж всього "Нафтогазу" буде пов'язаний з дисконтом, передає видання Інтерфакс-Україна.

Що таке IPO IPO (англ. Initial Public Offering) – це перший публічний продаж акцій компанії. Продаж акцій може здійснюватися як шляхом розміщення додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.

Трансляція всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів"