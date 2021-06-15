Чому Зеленський "за" IPO

Президент зауважив, що "Нафтогаз" вже дуже давно хоче і мріє вийти на IPO і, на його думку, це правильна річ.

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Я вважаю, що те ж буде з "Енергоатомом": вони почистять цю ситуацію і можуть вийти, це дорогі компанії,

– прокоментував Зеленський.

Очільник "Нафтогазу" про IPO

Близько місяця тому, очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що проведення IPO компанії має не лише низку переваг: ізоляція компанії від політичного втручання та ефективний доступ до ринку капіталу, але разом з тим й існують деякі недоліки. Детальніше про головні переваги та виклики проведення IPO "Нафтогазом", на думку Вітренка, читайте у матеріалі 24 каналу.

11 червня 2021 року, Вітренко, під час Ukraine Business Council, відмітив, що, можливо, IPO окремо "Укргазвидобування" буде кращим варіантом та більш зрозумілим для інвестора. У той час, як продаж всього "Нафтогазу" буде пов'язаний з дисконтом, передає видання Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо! Колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв раніше розповідав в інтерв'ю виданню liga.net, що вихід "Нафтогазу" на IPO може відбутись до 2023 року, а компанія розмістить акції на нью-йоркській, або лондонській фондовій біржі.

Що таке IPO IPO (англ. Initial Public Offering) – це перший публічний продаж акцій компанії. Продаж акцій може здійснюватися як шляхом розміщення додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.

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