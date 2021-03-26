Зеленський підписав одразу 2 закони про податкові пільги для великих інвесторів

Володимир Зеленський підписав 2 закони, які надають податкові стимули для проєктів зі значними інвестиціями. Перший документ стосується ввізного мита, другий – податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Ці документи президент підписав 25 березня, раніше за них проголосував і парламент.

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Перший документ – про ввізне мито

Це – закон про звільнення від оподаткування ввізним митом нового обладнання (оснащення) та комплектувальних виробів до нього, які ввозяться для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору.

Відповідно до документа, такі стимули діятимуть до 1 січня 2035 року.

Зазначені податкові пільги надаються за умови, що ввезені товари виготовлені не раніше, ніж за 3 роки до дати їх ввезення в Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України,

– йдеться у документі.

Перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджує уряд.

Другий стосується ПДВ і податку на прибуток підприємств

Другий закон до 1 січня 2035 року звільняє від оподаткування ПДВ операції з ввезення в Україну оснащення (обладнання), комплектувальних виробів до нього, які ввозять для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Також звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно про підтримку великих інвесторів, за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору.

Звільнення від податку на прибуток передбачене після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проєкту протягом 5 років у межах терміну дії спеціального інвестиційного договору. Обов'язковою умовою застосування звільнення від оподаткування є виконання інвестором своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором.

Крім того, закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку та орендної плати за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, які використовуються в рамках реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

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Які результати очікують від реалізації законів

Загальна сума вивільнених від оподаткування грошей враховується у складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки проєкту з великими інвестиціями.

Реалізація цих законів сприятиме залученню в Україну стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості країни, а також зростанню конкурентоспроможності української економіки завдяки впровадженню державної підтримки великих інвестиційних проєктів,

– наголошують в ОП.

Це стане можливим, зокрема, через надання податкових стимулів.