Зеленський підписав закони про скасування ПДВ на ввезення електромобілів

12 серпня 2021 , 18:24
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закони, завдяки яким в Україні може збільшитись кількість електротранспорту. Передбачається, що це відбудеться через тимчасове скасування ПДВ на ввезення та постачання авто з електродвигуном та двигуном який працює виключно на стисненому чи зрідженому метані, або біогазі.

Що передбачають нові закони

Президент підписав закони № 1660 та № 1661, які наберуть чинності з 1 січня 2022 року, що передбачають застосування низки податкових преференцій. В Офісі Президента зазначили, що закони допоможуть захистити довкілля та стимулюватиме збільшення інвестицій в автомобілебудівну, електротехнічну галузі економіки та, як наслідок створить нові робочі місця.

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Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала заборонити будь-які автомобілі, які викидають CO2 в атмосферу з 2035 року. Це стосується й гібридних автомобілів.

Тимчасове звільнення від ПДВ

До 1 січня 2026 року від ПДВ звільняється:

  • Ввезення та постачання електроавто на територію України.
  • Це стосується й нових авто з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють виключно на стисненому чи зрідженому метані, або біогазі. 

До 1 січня 2031 року від ПДВ та ввізного мита звільняється:

  • Товари підприємств, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення вказаних вище транспортних засобів. 

До 31 грудня 2035 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють: 

  • транспортні засоби, що оснащені електродвигунами,
  • електродвигуни,
  • літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої за умови спрямування коштів на науково-дослідну роботу, запровадження нових технологій тощо.
За перше півріччя 2021 року в Україні було зареєстровано 3 550 автомобілів з електричним приводом, що на 5% більше, проти аналогічного періоду торік, повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі ( ФАУ). 
Автор: Дар'я Вереньова