Що передбачають нові закони

Президент підписав закони № 1660 та № 1661, які наберуть чинності з 1 січня 2022 року, що передбачають застосування низки податкових преференцій. В Офісі Президента зазначили, що закони допоможуть захистити довкілля та стимулюватиме збільшення інвестицій в автомобілебудівну, електротехнічну галузі економіки та, як наслідок створить нові робочі місця.

До теми Всі купуйте Tesla: в Україні можуть заборонити бензинові та дизельні автомобілі

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала заборонити будь-які автомобілі, які викидають CO2 в атмосферу з 2035 року. Це стосується й гібридних автомобілів.

Тимчасове звільнення від ПДВ

До 1 січня 2026 року від ПДВ звільняється:

Ввезення та постачання електроавто на територію України.

Це стосується й нових авто з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють виключно на стисненому чи зрідженому метані, або біогазі.

До 1 січня 2031 року від ПДВ та ввізного мита звільняється:

Товари підприємств, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення вказаних вище транспортних засобів.

До 31 грудня 2035 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють:

транспортні засоби, що оснащені електродвигунами,

електродвигуни,

літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої за умови спрямування коштів на науково-дослідну роботу, запровадження нових технологій тощо.

За перше півріччя 2021 року в Україні було зареєстровано 3 550 автомобілів з електричним приводом, що на 5% більше, проти аналогічного періоду торік, повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі ( ФАУ).