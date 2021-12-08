У першому читанні законопроєкту мовилось про збільшення доходів у бюджет на 2,5 мільярда гривень. Однак вже до 2 читання доходи і видатки збільшили на 48,65 мільярда.

До теми Ще 19 мільярдів: Рада виділила з держбюджету додаткові гроші на дороги

Куди спрямують гроші

Ледь не половина суми піде на дороги. Так, 19,25 мільярда направлять в "Укравтодор" за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". Хоча спочатку на дороги планували віддати лише 1 мільярд.

Ще 26,9 мільярда спрямували на субвенцію місцевим бюджетам, аби погасити заборгованість різниці в тарифах.

На підтримку сільгоспвиробників – 165 мільйонів.

Міноборони на оплату праці – 1,56 мільярда.

На додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за компослуги і енергоносії для бюджетних установ – 512,2 мільйона.

На субвенції місцевим бюджетам для розвитку спортивної інфраструктури – 354,39 мільйона.

На виплату зарплат співробітникам МВС – 595 мільйонів.

На субвенцію для придбання комунальної техніки – 100 мільйонів.

Зауважимо, Верховна Рада схвалила законопроєкт 2 грудня. Ініціативу підтримали 242 народні депутати.