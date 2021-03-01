Зеленський особисто привітав перші дві сім'ї, які отримали іпотеки під 7%

Президент Володимир Зеленський привітав дві сім'ї, які 1 березня перші підписали договори з банками про іпотеку під 7%. Це відбулося у межах держпрограми "Доступна іпотека 7%".

Договори підписували на майданчику Всеукраїнського форуму "Україна 30. Розвиток правосуддя" у Києві.

До теми Перші ластівки іпотеки під 7%: в Україні стартувала програма "Доступного житла"

Що сказав Зеленський

Будемо працювати над тим, щоб кредити на житло під 7% були дійсно доступними для всіх в Україні. Особливо для молодих родин, які лише стають на ноги й потребують підтримки,

– сказав президент.

Він поцікавився, які райони родини обрали для купівлі житла та чи задоволені умовами програми. Він також побажав їм тепла та затишку у нових оселях.

Хто першими підписав договори

Квартири під іпотеку купили Сергій та Валерія Лапченки, які чекають на поповнення, а також Максим і Наталія Максимюки, які виховують 4-річного сина Марата. Обидві родини з Херсонщини, але вже тривалий час проживають у Києві.

Сергій Лапченко розповів, що вони з дружиною уклали договір з державним "Укргазбанком" і цілком задоволені запропонованими умовами.

До речі, представники банків відзначили досить швидкий старт програми – від ідеї до початку реалізації минуло 2 місяці. Вони сподіваються, що програма сприятиме розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні так, як він працює у Європі. Це, за їхніми словами, стимулюватиме розвиток будівництва в країні та економіки в цілому.

За умовами програми "Доступна іпотека 7%", об'єктом іпотеки може бути квартира і приватний будинок не старший 6 років. Кредит надають на термін до 20 років. Максимальна вартість об'єкта – 2,5 мільйони гривень, а сума іпотеки – 2 мільйона гривень. Перший мінімальний внесок становить 15%, а іпотечна ставка – 7%.