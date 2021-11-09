Такою інформацією він поділився на форумі "Велике будівництво: нова залізниця". Глава держави виступив там у вівторок, 9 листопада.

Цікаво Укрзалізниця з 2022 року передає пасажирські перевезення Deutsche Bahn​

Президент поскаржився на стан УЗ

Зеленський наголосив, що "Велике будівництво" на дорогах – це був перший, але не єдиний напрямок. Мовляв, далі стартувало будівництво й реконструкція шкіл, садочків, лікарень, спорткомплексів, стадіонів, басейнів. Згодом були регіональні аеропорти, замки, собори та музеї. Тепер час змін настав й для української залізниці.

Український президент поскаржився, що роками залізницю "руйнувала корозія". Так він висловився про поганий менеджмент та корупцію. "Як іржа, її вкрили непрозорість та неефективність. Через це вона стала недешева, незручна і навіть небезпечна", – зауважив політик.

Зверніть увагу! Глава держави порівняв стан, до якого довели Укрзалізницю, з "доісторичним локомотивом, який зношеними шляхами ледве тягне потяг із скрипучими вагонами до брудних станцій й некомфортних вокзалів".

Вперше за рік УЗ вийшла на прибутковість

Зеленський звернув увагу на те, що врешті держава повертає під свій контроль стратегічний актив, який певні люди вважали своєю приватною компанією перевезень. Він стверджує, що вже навіть є помітні позитивні результати. Зокрема, вперше за рік Укрзалізниця змогла вийти на прибутковість.

Вперше за довгий час підвищено вартість вантажних перевезень, занижені тарифи на користь великого бізнесу - в минулому,

– зазначив президент.

"Замість них – додаткові 2 мільярди гривень, які Укрзалізниця отримала у 2021 році й понад 12 мільярдів гривень, які компанія обов'язково отримає у 2022", – підсумував глава держави. Також він пообіцяв "наймасштабніше за роки незалежності" будівництво та модернізацію рухомого складу й залізничних шляхів.