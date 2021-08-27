Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні кредити на житло для медиків і педагогів

Володимир Зеленський розповів, як працюють у країні дешеві кредити за державними програмами та повідомив, що дав завдання провести аудит квартирних черг. Президент також пообіцяв програму доступних кредитів на житло для вчителів та лікарів.

В ефірі ток-шоу президент назвав великі черги на житло в Україні трагедією, якій вже 50 років.

Читайте також Доступна іпотека 7%: скільки кредитів на житло отримали українців

Державні кредити на житло

Зеленський зазначив, що кредит, який надають за державними програмами під 5, 7 та 9%, дозволяє починати бізнес та придбати житло через іпотеку.

Ви повинні зрозуміти, що для держави це коштує десь 14%. Тому, коли ви берете під 9% квартиру, знайте, що залишок 5% сплачує держава,

– пояснив глава держави.

Та навів інший приклад: коли людина бере державний кредит під 5-7-9%, то держава сплачує 10%.

Нові програми для медиків та вчителів

Президент також зазначив, що для Нацполіції існує багато програм, які дозволяють отримувати житло буквально "на виплату".

За його словами, аналогічні програми впровадять і для Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров'я.

І для вчителів, і для медиків – всі ці програми запрацюють,

– запевнив Зеленський.

Аудит квартирних черг

Крім того, глава держави дав завдання провести перевірку всіх квартирних черг.

"У нас є люди, які стоять (у черзі на житло – 24 канал) як військові, як чорнобильці, як вчителі. Іноді одне прізвище в 3 чергах. Поставлено задачу зробити аудит всіх черг", – наголосив президент.

Після цього мають розробити програму відповідно до результатів аудиту.