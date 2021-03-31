Квартири, дорогі годинники та борг у понад 2 мільйони гривень: декларація Зеленського

18:51

Президент України Володимир Зеленський подав щорічну декларацію в якій вказав свої доходи у більш як 22,7 мільйона гривень за 2020 рік та борг. Зеленський зазначив, що володіє нерухомістю в Україні, за кордоном й на анексованій території.