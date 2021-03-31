Президент України Володимир Зеленський подав щорічну декларацію в якій вказав свої доходи у більш як 22,7 мільйона гривень за 2020 рік та борг. Зеленський зазначив, що володіє нерухомістю в Україні, за кордоном й на анексованій території.

Фінансові накопичення Зеленського Доходи Президента становлять близько 22,7 мільйона гривень.

Зарплата – 336 тисяч гривень.

Зеленський задекларував боргу на майже 2,5 мільйона гривень.

Вартість боргових цінних паперів більш як 25 тисяч гривень. Читайте також Мільйони готівкою, будинок та 4 квартири: Разумков показав нову декларацію Дружина Президента Зеленського також володіє борговими паперами та акціями на суму майже 30 тисяч гривень. Нерухомість В Україні Три квартири у Києві: площею 132 метри квадратних, вартістю 746 478 гривень, площею 254 метри квадратні, вартістю 636 250 гривень та ще одна площею 200 метрів квадратних, вартість котрої не зазначена.

Два паркомісця загальною вартістю майже 300 тисяч гривень. За кордоном та на анексованій території Квартира у Великій Британії вартістю 42 мільйони гривень та загальною площею 91,9 метра квадратних.

Квартира у Ялті вартістю 1,3 мільйона гривень, площею 130 метрів квадратних. Де живе Зеленський Місце проживання Президент задекларував у комплексі "Конча-Заспа" та в київській квартирі вартістю 19 мільйонів гривень й площею 270 метрів квадратних. Дружина Президента Олена Зеленська також задекларувала нерухомість у Києві: квартиру та паркомісце, загальною вартістю більш як 1,3 мільйона гривень. Дохід від продажу нерухомості Урядовий портал повідомив, що від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах родина Зеленських отримала більш як 13,4 мільйона гривень. Машини Легковий автомобіль LAND ROVER моделі RANGE ROVER 2016 року випуску, вартістю майже 4,7 мільйона гривень.

Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ моделі S 500 4 MATIC 2014 року випуску, вартістю більш як 1,8 мільйона гривень. Ювелірні вироби та годинники Зеленський задекларував 6 наручних годинників таких брендів, як: BREGUET, Bovet, Piaget, ROLEX, Tag Heuer, BREGUET.

Ювелірний виріб бренду Graff. Вартість ювелірного виробу та годинників Зеленський не вказав. Дохід від торгових марок Зеленський залишається власником великої кількості торгових марок.

У 2020 році були зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном.

Вартість торговельної марки "Жіночий квартал" становить більше як 21,3 мільйона гривень.

Вартість торговельної марки "Слуга Народу" склала понад 11 мільйонів гривень та продовжує отримувати роялті від використання торгових марок, сума котрих склала більш як 4,6 мільйона гривень. Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.