Квартири, дорогі годинники та борг у понад 2 мільйони гривень: декларація Зеленського
Президент України Володимир Зеленський подав щорічну декларацію в якій вказав свої доходи у більш як 22,7 мільйона гривень за 2020 рік та борг. Зеленський зазначив, що володіє нерухомістю в Україні, за кордоном й на анексованій території.
Джерело:Декларація Володимира Зеленського
Фінансові накопичення Зеленського
- Доходи Президента становлять близько 22,7 мільйона гривень.
- Зарплата – 336 тисяч гривень.
- Зеленський задекларував боргу на майже 2,5 мільйона гривень.
- Вартість боргових цінних паперів більш як 25 тисяч гривень.
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Нерухомість
В Україні
- Три квартири у Києві: площею 132 метри квадратних, вартістю 746 478 гривень, площею 254 метри квадратні, вартістю 636 250 гривень та ще одна площею 200 метрів квадратних, вартість котрої не зазначена.
- Два паркомісця загальною вартістю майже 300 тисяч гривень.
За кордоном та на анексованій території
- Квартира у Великій Британії вартістю 42 мільйони гривень та загальною площею 91,9 метра квадратних.
- Квартира у Ялті вартістю 1,3 мільйона гривень, площею 130 метрів квадратних.
Дохід від продажу нерухомості
Урядовий портал повідомив, що від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах родина Зеленських отримала більш як 13,4 мільйона гривень.
Машини
- Легковий автомобіль LAND ROVER моделі RANGE ROVER 2016 року випуску, вартістю майже 4,7 мільйона гривень.
- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ моделі S 500 4 MATIC 2014 року випуску, вартістю більш як 1,8 мільйона гривень.
Ювелірні вироби та годинники
- Зеленський задекларував 6 наручних годинників таких брендів, як: BREGUET, Bovet, Piaget, ROLEX, Tag Heuer, BREGUET.
- Ювелірний виріб бренду Graff.
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