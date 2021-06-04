Зеленський хоче списати борги виробників тепла перед "Нафтогазом" на 55 мільярдів

Володимир Зеленський підтримав пропозицію щодо списання боргів підприємств теплокомуненерго перед НАК "Нафтогаз". Мовиться про суму у понад 55 мільярдів гривень.

Таку заяву президент зробив 3 червня у Хмельницькій області під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави.

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Списання боргів виробників тепла

Водночас президент зазначив, що, відповідно до українського законодавства, ціни на газ мають бути ринковими.

Проте держава як акціонер зверталася до НАК, і "Нафтогаз" запровадить енергетичні пакети, які за ціною були б найкращими чи не в усій Європі,

– зазначив Зеленський.

За інформацією "Нафтогазу", станом на 5 травня загальна протермінована заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ за газ, який використовується для виробництва теплової енергії, становила приблизно 55,5 мільярда гривень. Український лідер висловився на підтримку пропозиції щодо списання цих боргів підприємств теплокомуненерго.