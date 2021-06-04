Таку заяву президент зробив 3 червня у Хмельницькій області під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави.

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Списання боргів виробників тепла

Водночас президент зазначив, що, відповідно до українського законодавства, ціни на газ мають бути ринковими.

Проте держава як акціонер зверталася до НАК, і "Нафтогаз" запровадить енергетичні пакети, які за ціною були б найкращими чи не в усій Європі,

– зазначив Зеленський.

За інформацією "Нафтогазу", станом на 5 травня загальна протермінована заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ за газ, який використовується для виробництва теплової енергії, становила приблизно 55,5 мільярда гривень. Український лідер висловився на підтримку пропозиції щодо списання цих боргів підприємств теплокомуненерго.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів 19 травня ухвалив рішення більше не регулювати ціни на газ для теплокомуненерго. В уряді вважають, що це – крок задля створення повноцінного ринку газу.