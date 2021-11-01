Зеленський у Глазго домовлявся про скраплений газ з Катару
Джерело:ОП
Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Це сталося у рамках конференції ООН з питань зміни клімату в британському Глазго.
Політики спілкувалися, зокрема, про можливість активізації двосторонньої торгівлі. Також вони приділили окрему увагу питанню розвитку військово-технічного співробітництва.
Читайте також Українець намагався відправити в Катар і ОАЕ 12 кілограмів бурштину: фото
Що обговорювали лідери держав
У Зеленського уточнили, що глава держави також обговорив з Тамімом бін Хамадом Аль Тані механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час його візиту до Катару у квітні 2021 року. Мовиться, зокрема, про продовольчу та інвестиційну сферу.
Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці,
– наголосив український президент.
Крім цього, він подякував катарській стороні за допомогу в евакуації українців з Афганістану й наголосив, що важливо й надалі співпрацювати в цьому напрямку. Водночас Зеленський поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.Важливо! Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.
Зазначимо, що про ймовірність постачання катарського газу в Україну говорять вже давно. Про це, зокрема, у 2012 році згадував Микола Азаров, який на той час був прем'єр-міністром. У 2018 році про те, що Катар готовий продавати Україні скраплений газ, заявляв й тодішній президент Петро Порошенко.
Як пройшов візит Зеленського в Катар: основне
- Володимир Зеленський прибув до Катару разом зі своєю дружиною Оленою 4 квітня. Там вони провели низку зустрічей із керівництвом країни.
- Українські високопосадовці у присутності Зеленського підписали 13 документів про поглиблення співпраці між країнами. А також – 2 комерційні контракти.
- Наш президент наголосив, що Катар зацікавлений вийти на банківський ринок України. Водночас, крім цього ринку, влада цієї країни хоче інвестувати й в інфраструктуру.
- Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Катару з підготовкою чемпіонату світу-2022. Мовляв, ми маємо величезний досвід проведення масових заходів і спортивних змагань.