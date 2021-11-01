Політики спілкувалися, зокрема, про можливість активізації двосторонньої торгівлі. Також вони приділили окрему увагу питанню розвитку військово-технічного співробітництва.

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Що обговорювали лідери держав

У Зеленського уточнили, що глава держави також обговорив з Тамімом бін Хамадом Аль Тані механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час його візиту до Катару у квітні 2021 року. Мовиться, зокрема, про продовольчу та інвестиційну сферу.

Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці,

– наголосив український президент.

Крім цього, він подякував катарській стороні за допомогу в евакуації українців з Афганістану й наголосив, що важливо й надалі співпрацювати в цьому напрямку. Водночас Зеленський поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Важливо! Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Зазначимо, що про ймовірність постачання катарського газу в Україну говорять вже давно. Про це, зокрема, у 2012 році згадував Микола Азаров, який на той час був прем'єр-міністром. У 2018 році про те, що Катар готовий продавати Україні скраплений газ, заявляв й тодішній президент Петро Порошенко.

Як пройшов візит Зеленського в Катар: основне