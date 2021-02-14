Україна та Об'єднані Арабські Емірати посилюють економічну співпрацю. Глави держав підписали протокол, який дозволить уникнути подвійного оподаткування, а також меморандум, яким заохочуватимуть іноземні інвестиції у сільське господарство.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з наслідним принцом Абу-Дабі, шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном збільшення товарообігу між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

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Деталі економічної співпраці України та ОАЕ

Ми повинні вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми й теплими повинні бути та економічні контакти. Упевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти,

– наголосив Зеленський.

Під час зустрічі також відзначили, що обидві країни мають потенціал, аби в найближчі 5 років збільшити товарообіг в кілька разів.

Сторони обговорили питання продовольчої безпеки. Зеленський запевнив, що Україна і надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не тільки ОАЕ, а й інших країн регіону.

За підсумками зустрічей підписали такі економічні документи

Протокол між урядами України та ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи й капітал.

Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб'єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ.

Він має на меті заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.

Більше про угоди, які підписали глави України та ОАЕ читайте за посиланням.