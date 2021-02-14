Зеленський домовився про економічну співпрацю з ОАЕ: чого вона стосується
Україна та Об'єднані Арабські Емірати посилюють економічну співпрацю. Глави держав підписали протокол, який дозволить уникнути подвійного оподаткування, а також меморандум, яким заохочуватимуть іноземні інвестиції у сільське господарство.
Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський обговорив з наслідним принцом Абу-Дабі, шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном збільшення товарообігу між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
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Деталі економічної співпраці України та ОАЕ
Ми повинні вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми й теплими повинні бути та економічні контакти. Упевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти,
– наголосив Зеленський.
Під час зустрічі також відзначили, що обидві країни мають потенціал, аби в найближчі 5 років збільшити товарообіг в кілька разів.
Сторони обговорили питання продовольчої безпеки. Зеленський запевнив, що Україна і надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не тільки ОАЕ, а й інших країн регіону.
За підсумками зустрічей підписали такі економічні документи
- Протокол між урядами України та ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи й капітал.
Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб'єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність.
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ.
Він має на меті заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.
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