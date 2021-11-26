Чи звільнять голову НБУ: Зеленський прокоментував рішення щодо Шевченка

Відповідаючи на питання стосовно того, чи залишиться очільник НБУ на своїй посаді, Зеленський зазначив: "на сьогодні, я вважаю, це правильно".

Прикметно, що президент не зміг відповісти, чи залишиться Кирило Шевченко ще принаймні на місяць. "Я не можу сказати, чесно", – додав Зеленський.

Кризова ситуація в Нацбанку

Зеленський також зазначив, що в НБУ була внутрішня криза літом 2021 року. "Ситуація в НБУ восени, влітку була кризова з точки зору кадрової ситуації. Я заспокоїв цю ситуацію на скільки зміг", – поділився Зеленський.

, що 30 червня 2021 року в НБУ повним складом подав заяви на звільнення Департамент ліцензування . Згодом, до них приєднались очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук та керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський

Президент також нагадав журналістам, що він не має права втручатися в операційну роботу НБУ, порушувати його незалежність.

Коли до мене звертаються люди з проблемою, я повинен відповісти чи принаймні загасити тимчасово пожежу. Те що я зробив – я загасив тимчасово проблему, ось і все. Мені потрібен був тільки результат, це дуже важлива командна робота. Ми повинні показати стабілізацію, щоб не йшов інвестор з ринку, підписати з МВФ,

– розповів президент.

Чутки про звільнення голови НБУ Шевченка: коротко

Британське видання Financial Times, посилаючись на два наближених джерела до президента 20 липня висунуло припущення, що очільнику НБУ може загрожувати відставка.

Видання "Економічна правда" 26 липня з посиланням на власні джерела написало, що в ОП розглядають можливість звільнення Шевченка.

Серед основних причин відставки називали: провал перемовин з МВФ, бажання очільника ОП Андрія Єрмака змінити голову "Ощадбанку", ліцензування банків (погодження продажу української "дочки" російського "Сбербанку").

Устенко 26 липня у коментарі 24 каналу відповів, що чутки про можливу відставку Шевченка не відповідають дійсності, а критика очільника НБУ – не обґрунтована.

19 жовтня видання Bloomberg, посилаючись на три джерела, написала, що Зеленський таки хоче запропонувати Раді звільнити Шевченка, однак спершу знайти йому заміну.

Зеленський дав пресконференцію журналістам: дивіться відео