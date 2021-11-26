Відповідаючи на питання стосовно того, чи залишиться очільник НБУ на своїй посаді, Зеленський зазначив: "на сьогодні, я вважаю, це правильно".

Прикметно, що президент не зміг відповісти, чи залишиться Кирило Шевченко ще принаймні на місяць. "Я не можу сказати, чесно", – додав Зеленський.

Кризова ситуація в Нацбанку

Зеленський також зазначив, що в НБУ була внутрішня криза літом 2021 року. "Ситуація в НБУ восени, влітку була кризова з точки зору кадрової ситуації. Я заспокоїв цю ситуацію на скільки зміг", – поділився Зеленський.

Нагадаємо, що 30 червня 2021 року в НБУ повним складом подав заяви на звільнення Департамент ліцензування. Згодом, до них приєднались очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук та керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський.

Президент також нагадав журналістам, що він не має права втручатися в операційну роботу НБУ, порушувати його незалежність.

Коли до мене звертаються люди з проблемою, я повинен відповісти чи принаймні загасити тимчасово пожежу. Те що я зробив – я загасив тимчасово проблему, ось і все. Мені потрібен був тільки результат, це дуже важлива командна робота. Ми повинні показати стабілізацію, щоб не йшов інвестор з ринку, підписати з МВФ,

– розповів президент.

Чутки про звільнення голови НБУ Шевченка: коротко

Британське видання Financial Times, посилаючись на два наближених джерела до президента 20 липня висунуло припущення, що очільнику НБУ може загрожувати відставка.

Видання "Економічна правда" 26 липня з посиланням на власні джерела написало, що в ОП розглядають можливість звільнення Шевченка.

Серед основних причин відставки називали: провал перемовин з МВФ, бажання очільника ОП Андрія Єрмака змінити голову "Ощадбанку", ліцензування банків (погодження продажу української "дочки" російського "Сбербанку").

Устенко 26 липня у коментарі 24 каналу відповів, що чутки про можливу відставку Шевченка не відповідають дійсності, а критика очільника НБУ – не обґрунтована.

19 жовтня видання Bloomberg, посилаючись на три джерела, написала, що Зеленський таки хоче запропонувати Раді звільнити Шевченка, однак спершу знайти йому заміну.

Зеленський дав пресконференцію журналістам: дивіться відео