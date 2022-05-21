Основна сума буде скерована на зброю для України. Також значна частина коштів буде спрямована на підтримку української економіки.

Нагадаємо Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні

На що спрямують кошти

Як пояснили у Центрі стратегічних комунікацій, нову допомогу від США розподілять наступним чином:

13,8 мільярда доларів схвалені для Держдепу США. Основна частина коштів буде скерована до Фонду економічної підтримки для того, щоб допомогти українському уряду виконувати свою роботу;

доларів схвалені для Держдепу США. Основна частина коштів буде скерована до Фонду економічної підтримки для того, щоб допомогти українському уряду виконувати свою роботу; 11 мільярдів призначені на зброю та військове обладнання, яке президент США зможе передавати Україні без додаткового погодження Конгресом. Це прискорить надання нашій державі необхідного озброєння;

призначені на зброю та військове обладнання, яке президент США зможе передавати Україні без додаткового погодження Конгресом. Це прискорить надання нашій державі необхідного озброєння; 8,7 мільярда скерують на поповнення запасів зброї, яку вже отримала Україна;

скерують на поповнення запасів зброї, яку вже отримала Україна; 6 мільярдів призначені на безпекову допомогу Збройним Силам України – зброю, підготовку, розвідувальну та іншу підтримку.

призначені на безпекову допомогу Збройним Силам України – зброю, підготовку, розвідувальну та іншу підтримку. 4,4 мільярда призначені для постачання продовольства до України та інших європейських країн;

призначені для постачання продовольства до України та інших європейських країн; 3,9 мільярда скерують на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.

Виділення нової допомоги Україні: головне

11 травня Палата Представників Конгресу США попередньо схвалила виділення Україні додаткової допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Уже 19 травня допомогу схвалив Сенат, після чого закон відправили на підпис Джо Байдену.

Рішення ухвалили з тижневою затримкою через те, що блокував сенатор Ренд Пол – республіканець від Кентуккі, який уже потрапляв у скандали, зокрема через зв'язки з Росією та блокування санкцій проти будівництва "північного потоку-2".

Володимир Зеленський подякував американському народу та зазначив, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.

21 травня 2021 року президент США Джо Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів для України.

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