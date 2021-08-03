Зближення з ЄС: Зеленський підписав два важливі закони про банки

Банківське законодавство України адаптують до правових норм Євросоюзу. Закони, які це передбачають, підписав 2 серпня президент Зеленський.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Верховна Рада прийняла ці документи ще 30 червня. У них мовиться про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо "вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків" та "вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках".

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Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" із реєстраційним номером 1587-ІХ передбачає:

Покращення якості роботи банків.

Гарантування стабільності банківського сектору.

Посилення захисту прав вкладників та інших кредиторів.

Адаптацію законодавства України до правових норм ЄС.

Зміцнення корпоративного управління (відповідальність наглядової ради та правління за ухвалені рішення зросте, як зростуть і вимоги до компетентності членів керівних органів).

Упровадження трирівневого внутрішнього контролю, інтегрованого в систему корпоративного управління банку.

Прописання нової структури капіталу банку, вимог щодо достатності внутрішнього капіталу та ліквідності.

Розширення повноважень Національного банку у сфері нагляду.

Посилення вимог щодо ліцензування банків та акціонерів.

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Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків" із номером 1588-ІХ передбачає:

Механізми збереження активів банку та запобігання втрати майна.

Задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів фінустанови, яку виводять з ринку.

Зменшення витрат держави на неплатоспроможні банки.

Надання повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ініціювати провадження про стягнення шкоди, заподіяної банку (через націоналізацію або експропріацію майна, руйнування чи знецінення майна через військові дії, громадські заворушення тощо).

Визначення правових підстав для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам.

Уточнення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків тощо.

Закони набувають чинності наступного дня після публікації.