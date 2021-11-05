Збиткова галузь: втрати держпідприємств Міненерго за перше півріччя

5 листопада 2021 , 15:11
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Джерело:

"Марлін"

За перше півріччя поточного року найбільші державні вугільні підприємства, що підпорядковані Міністерству енергетики України відзвітували про чисті збитки на загальну суму майже у 600 мільйонів гривень. "Торецьквугілля" у Донецькій області отримало найбільше збитків.

Збитки держпідприємств Міненерго

  • "Торецьквугілля" у Донецькій області отримало 214,9 мільйона гривень.
  • "Львіввугілля" – 204,2 мільйона гривень.
  • "Лисичанськвугілля" у Луганській області – 103,7 мільйона гривень.
    "Волиньвугілля" – 53,8 мільйона гривень. 

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Причина збитків держкомпаній у першому півріччі 2021 року

  • "Торецьквугілля" пояснює збитки нестачею матеріалів для здійснення господарської діяльності, що унеможливлює здійснення виробничих процесів у повному обсязі.
  • Причина збитків на "Лисичанськвугілля" – припинення електропостачання та відсутність коштів на ремонт і придбання необхідних матеріалів.
Важливо! Уряд відніс "Львівугілля" та "Волиньвугілля" до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Збитки компаній Міненерго за інші періоди 

  • За перше півріччя 2020 року три підприємства прозвітували про 1 мільярд гривень збитку. Лише "Львіввугілля" виявилось прибутковим й отримало 213 мільйонів гривень за цей період.
  • За I квартал 2021 року чисті збитки держпідприємств Міненерго склали понад 1,6 мільярда гривень
  • За 2020 рік 46 державних підприємств відзвітували про сукупні чисті збитки на суму 4,2 мільярда гривень.
Автор: Дар'я Вереньова