Збиткова галузь: втрати держпідприємств Міненерго за перше півріччя
5 листопада 2021 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:"Марлін"
За перше півріччя поточного року найбільші державні вугільні підприємства, що підпорядковані Міністерству енергетики України відзвітували про чисті збитки на загальну суму майже у 600 мільйонів гривень. "Торецьквугілля" у Донецькій області отримало найбільше збитків.
Збитки держпідприємств Міненерго
- "Торецьквугілля" у Донецькій області отримало 214,9 мільйона гривень.
- "Львіввугілля" – 204,2 мільйона гривень.
- "Лисичанськвугілля" у Луганській області – 103,7 мільйона гривень.
"Волиньвугілля" – 53,8 мільйона гривень.
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Причина збитків держкомпаній у першому півріччі 2021 року
- "Торецьквугілля" пояснює збитки нестачею матеріалів для здійснення господарської діяльності, що унеможливлює здійснення виробничих процесів у повному обсязі.
- Причина збитків на "Лисичанськвугілля" – припинення електропостачання та відсутність коштів на ремонт і придбання необхідних матеріалів.
Збитки компаній Міненерго за інші періоди
- За перше півріччя 2020 року три підприємства прозвітували про 1 мільярд гривень збитку. Лише "Львіввугілля" виявилось прибутковим й отримало 213 мільйонів гривень за цей період.
- За I квартал 2021 року чисті збитки держпідприємств Міненерго склали понад 1,6 мільярда гривень.
- За 2020 рік 46 державних підприємств відзвітували про сукупні чисті збитки на суму 4,2 мільярда гривень.