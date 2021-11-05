Збитки держпідприємств Міненерго
- "Торецьквугілля" у Донецькій області отримало 214,9 мільйона гривень.
- "Львіввугілля" – 204,2 мільйона гривень.
- "Лисичанськвугілля" у Луганській області – 103,7 мільйона гривень.
"Волиньвугілля" – 53,8 мільйона гривень.
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- "Торецьквугілля" пояснює збитки нестачею матеріалів для здійснення господарської діяльності, що унеможливлює здійснення виробничих процесів у повному обсязі.
- Причина збитків на "Лисичанськвугілля" – припинення електропостачання та відсутність коштів на ремонт і придбання необхідних матеріалів.