За перше півріччя поточного року найбільші державні вугільні підприємства, що підпорядковані Міністерству енергетики України відзвітували про чисті збитки на загальну суму майже у 600 мільйонів гривень. "Торецьквугілля" у Донецькій області отримало найбільше збитків.