Відповідну заяву прем'єр-міністр України озвучив під час виступу на Spring Meetings 2022, які проводять Світовий банк та МВФ. Це трапилось 21 квітня.

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Шмигаль закликав допомогти Україні з допомогою спеціальних прав запозичення

Денис Шмигаль пояснив, що через дії Росії збитки для української економіки вже становлять більше 500 мільярдів доларів. Ба більше, наше ВВП цьогоріч може впасти від 30 до 50%. Саме тому прем'єр зауважив:

щоб вистояти, державі потрібна фінансова підтримка партнерів;

розмір короткострокової допомоги Україна оцінює в 4 – 5 мільярдів доларів щомісяця протягом наступного пів року;

одним із механізмів такої підтримки можуть стати спеціальні права запозичення, які емітуються МВФ.

Закликаємо, аби наші міжнародні партнери надали 10% своїх СПЗ Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту. Так ми зможемо й надалі виконувати свої соціальні зобов'язання, підтримувати бізнес, відновлювати критичну інфраструктуру,

– пояснив Шмигаль.

Прем'єр додав також, що у довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше 600 мільярдів доларів. Саме тому уряд зі світовими експертами розробляє такий план відновлення.

Зверніть увагу! Спеціальні права запозичення – це резервний та платіжний засіб, який емітується Міжнародним валютним фондом. СПЗ існують тільки у безготівковій формі як записи на банківських рахунках. Можна сказати, що СПЗ – це штучний валютний інструмент для платіжних розрахунків. Відомо, що подекуди деякі організації чи країни використовують СПЗ для взаєморозрахунків.

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