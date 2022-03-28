Збитки від повномасштабного вторгнення Росії в Україну: в Мінекономіки назвали суму

Суму втрат від російського вторгнення в Україну Міністерство економіки оцінює у майже 565 мільярдів доларів. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Збитки від війни Росії з Україною

Свириденко у своєму дописі підкреслила, що сума одноразових втрат, які зазнала Україна від російського вторгнення становить 564,9 мільярда доларів.

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Зі слів Свириденко, наразі структура руйнувань виглядає так:

119 мільярдів доларів – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено близько 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

112 мільярдів доларів – втрати ВВП у 2022 році;

90,5 мільярдів доларів – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

80 мільярдів доларів – втрати підприємств та організацій;

54 мільярдів доларів – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

48 мільярдів доларів – втрати держбюджету.

Як рахували в Мінекономіки

Свириденко також підкреслила, що з кожним днем ​​війни ці цифри зростають.

Міністр економіки пояснила, є мінімум два методи підрахунку збитків: оцінка втрат від безпосередніх руйнувань та розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто всіх наслідків, включаючи погіршення економічної ситуації в країні, зростання безробіття, блокування торгівлі, зниження споживчого попиту тощо.

Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф,

– наголосила вона.

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