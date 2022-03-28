Збитки від війни Росії з Україною
Свириденко у своєму дописі підкреслила, що сума одноразових втрат, які зазнала Україна від російського вторгнення становить 564,9 мільярда доларів.
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Зі слів Свириденко, наразі структура руйнувань виглядає так:
- 119 мільярдів доларів – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено близько 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
- 112 мільярдів доларів – втрати ВВП у 2022 році;
- 90,5 мільярдів доларів – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);
- 80 мільярдів доларів – втрати підприємств та організацій;
- 54 мільярдів доларів – втрати прямих інвестицій в українську економіку;
- 48 мільярдів доларів – втрати держбюджету.
Як рахували в Мінекономіки
Міністр економіки пояснила, є мінімум два методи підрахунку збитків: оцінка втрат від безпосередніх руйнувань та розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто всіх наслідків, включаючи погіршення економічної ситуації в країні, зростання безробіття, блокування торгівлі, зниження споживчого попиту тощо.
Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф,
– наголосила вона.
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