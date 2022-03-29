Збитки України через російське вторгнення перевищили трильйон доларів
Джерело:Інтерфакс-Україна
Поки що неможливо підрахувати всі економічні збитки для України. Але приблизна оцінка сягає понад 1 трильйона доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами Україна вже зазнала прямих інфраструктурних втрат та падіння економіки через вторгнення Росії. До того ж на нас чекають економічні наслідки через зруйновані підприємства, які зараз неможливо оцінити.
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Збитки від війни
Інфраструктурні збитки
За оцінкою уряду, Україна вже зазнала втрат в близько 120 мільярдів доларів від пошкодження окупантами інфраструктури.
Це те, що ми втратили в результаті прямого руйнування. – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щоденно ростуть,
– зазначив Шмигаль.
Якщо врахувати ще й військову інфраструктуру та цивільні втрати, то збитки сягають понад 270 мільярдів доларів. Прем'єр нагадав, що в Україні створили реєстр втраченого майна у Дії – зареєструвати свої втрати може кожна людина.
Втрати економіки
Через війну українські підприємства недоотримали прибуток, а в українських ринок не вклали тих інвестицій, які планувалися в мирний час. Ці недоотримані кошти виллються у падіння ВВП. За розрахунками уряду, саме від таких збитків сягає понад 290 мільярдів доларів.
Вторинні збитки
Падіння ВВП призведе до вторинних збитків. Особливо зважаючи на те, що значна частина підприємств – зруйнована агресором. У перспективі це також вплине на доходи держави.
Відтак лише прямі збитки вже сягнули понад 560 мільярдів доларів. А збитки, пораховані непрямим способом, з урахуванням втрат в наступні роки – складають більш як 1 трильйон доларів.
Водночас Шмигаль запевнив, що грошей на всі першочергові витрати в Україні вистачить, принаймні наступні 2 – 3 місяці. Йдеться про:
- армію,
- соціальні виплати,
- медицину,
- інші захищені статті бюджету.
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