Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами Україна вже зазнала прямих інфраструктурних втрат та падіння економіки через вторгнення Росії. До того ж на нас чекають економічні наслідки через зруйновані підприємства, які зараз неможливо оцінити.

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Збитки від війни

Інфраструктурні збитки

За оцінкою уряду, Україна вже зазнала втрат в близько 120 мільярдів доларів від пошкодження окупантами інфраструктури.

Це те, що ми втратили в результаті прямого руйнування. – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щоденно ростуть,

– зазначив Шмигаль.

Якщо врахувати ще й військову інфраструктуру та цивільні втрати, то збитки сягають понад 270 мільярдів доларів. Прем'єр нагадав, що в Україні створили реєстр втраченого майна у Дії – зареєструвати свої втрати може кожна людина.

Втрати економіки

Через війну українські підприємства недоотримали прибуток, а в українських ринок не вклали тих інвестицій, які планувалися в мирний час. Ці недоотримані кошти виллються у падіння ВВП. За розрахунками уряду, саме від таких збитків сягає понад 290 мільярдів доларів.

Вторинні збитки

Падіння ВВП призведе до вторинних збитків. Особливо зважаючи на те, що значна частина підприємств – зруйнована агресором. У перспективі це також вплине на доходи держави.

Відтак лише прямі збитки вже сягнули понад 560 мільярдів доларів. А збитки, пораховані непрямим способом, з урахуванням втрат в наступні роки – складають більш як 1 трильйон доларів.

Водночас Шмигаль запевнив, що грошей на всі першочергові витрати в Україні вистачить, принаймні наступні 2 – 3 місяці. Йдеться про:

армію,

соціальні виплати,

медицину,

інші захищені статті бюджету.

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