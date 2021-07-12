За січень – березень, тобто I квартал 2021 року найбільший прибуток отримала держкомпанія НАК "Нафтогаз України", а найбільш збитковим підприємством виявилась "Укрзалізниця".
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ТОП 5 держкомпанії, які найбільше заробили:
- НАК "Нафтогаз України" – 12,6 мільярда гривень;
- "Оператор газотранспортної системи України" – 4,7 мільярда гривень;
- "Укренерго" – 3,7 мільярда гривень;
- "Укргідроенерго" – 2,2 мільярда гривень;
- "Енергоатом" – 1 мільярд гривень.
Які компанії виявились збитковими
Найзбитковішою виявилась "Укрзалізниця", котра в I кварталі 2021 року отримала чистих збитків на майже 2 мільярди гривень. Експерти ж пояснюють збитковість залізничної та авіагалузі пандемією COVID-19, котра безпосередньо вплинула на них.
ТОП 3 найзбитковіших держпідприємства
- "Укрзалізниця" – 1,7 мільярда гривень;
- "Украерорух" – 205,8 мільйона гривень;
- аеропорт "Бориспіль" – 196,7 мільйона гривень.
Фінансовий результат 15 держкомпаній України за I квартал 2021 року / Інфографіка "Марлін"