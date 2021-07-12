За січень – березень, тобто I квартал 2021 року найбільший прибуток отримала держкомпанія НАК "Нафтогаз України", а найбільш збитковим підприємством виявилась "Укрзалізниця".

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ТОП 5 держкомпанії, які найбільше заробили:

НАК "Нафтогаз України" – 12,6 мільярда гривень;

– 12,6 мільярда гривень; "Оператор газотранспортної системи України" – 4,7 мільярда гривень;

– 4,7 мільярда гривень; "Укренерго" – 3,7 мільярда гривень;

– 3,7 мільярда гривень; "Укргідроенерго" – 2,2 мільярда гривень;

– 2,2 мільярда гривень; "Енергоатом" – 1 мільярд гривень.

Які компанії виявились збитковими

Найзбитковішою виявилась "Укрзалізниця", котра в I кварталі 2021 року отримала чистих збитків на майже 2 мільярди гривень. Експерти ж пояснюють збитковість залізничної та авіагалузі пандемією COVID-19, котра безпосередньо вплинула на них.

ТОП 3 найзбитковіших держпідприємства

"Укрзалізниця" – 1,7 мільярда гривень;

– 1,7 мільярда гривень; "Украерорух" – 205,8 мільйона гривень;

– 205,8 мільйона гривень; аеропорт "Бориспіль" – 196,7 мільйона гривень.

Сумарний збиток 7 підприємств з ТОП 15 держпідприємств за I квартал становить близько 2,4 мільярда гривень.

Фінансовий результат 15 держкомпаній України за I квартал 2021 року / Інфографіка "Марлін"