Головні дані звіту компанії

Чистий прибуток у 2020 році 10 дочірніх підприємств держкомпанії "Автомобільні дороги України" становив 85 мільйонів гривень.

у 2020 році 10 дочірніх підприємств держкомпанії "Автомобільні дороги України" становив 85 мільйонів гривень. Чистий збиток 21 дочірнього підприємства компанії – 215 мільйонів гривень.

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Порівняння збитків компанії за три останні роки:

у 2019 році компанія відзвітувала про збитки на суму у 443,2 мільйона гривень;

у 2018 році збитки становили 314,7 мільйона гривень;

за 2017 рік – 82 мільйони гривень.

Компанія "Автомобільні дороги України" здійснює експлуатаційне утримання майже 54% мережі доріг загального користування державного значення, забезпечує проїзд автотранспорту цими стратегічними шляхами. Також компанія входить до сфери управління "Укравтодору".

Нагадаємо! Постановою Кабміну від 28 квітня 2021 року компанії "Укравтодор" було схвалено держгарантії на суму у 10 мільярдів гривень, позики під які можна буде залучати терміном до 15 років.

Причини збитків держкомпанії, на думку її керівництва:

Встановлення замовниками дорожніх робіт дискримінаційних умов та застосування адміністративних важелів впливу, що зменшує обсяги залучення окремих дочірніх підприємств.

Заборгованість основних державних замовників перед дочірніми підприємствами компанії, яка у 2020 році становила 240 мільйонів гривень.

Більш як 90% дорожньої техніки та обладнання підприємств є технічно застарілими, тому загальна потреба облавтодорів в оновленні потужностей складає понад 10 мільярдів гривень.

Необхідність утримувати велику кількість виробничих баз, частину з яких віддають в оренду, у тому числі конкурентам.

Неспроможність дочірніх підприємств виплатити борги через відсутність доходів.

Тимчасово виконувачем обов’язків директора компанії з березня 2021 року є Тарас Петрушак, який протягом 5 останніх років обіймав посади заступника та першого заступника начальника управління в державній установі "Укрспортзабезпечення". Банкрутство та борги компанії

Банкрутство та збитки компанії

У 2020 році було порушено 6 справ про банкрутство дочірніх підприємств компанії "Автомобільні дороги України". Керівництво компанії також зазначає, що переважна більшість підприємств мають борги, що призводить до втрати можливостей виконувати ремонти, утримувати автомобільні дороги, та загрожує банкрутством.

На кінець 2020 року поточні зобов’язання компанії становили 2,65 мільярда гривень, що складались: