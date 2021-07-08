Перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко назвав виданню приблизну кількість поданих заявок на посаду глави БЕБ. Це сталося в кулуарах 4-й конференції з питань реформ в Україні в Вільнюсі.

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За словами Любченка, на посаду директора Бюро економічної безпеки надійшла 51 заявка. Однак це не точна кількість, бо частина з них могла прийти поштою.

Міністр уточнив, що 9 липня відбудеться засідання конкурсної комісії, на якій ця інформація стане повнішою. Він також утримався від коментарів конкретних кандидатів, які вже публічно заявили про подання заявок.

Нагадаємо, заявки на посаду глави Бюро економічної безпеки припинили приймати 7 липня.

Висування своєї кандидатури на директора БЕБ підтвердили

ексміністр фінансів Олександр Данилюк,

глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник,

колишній виконувач обов’язків очільника ДФС Сергій Солодченко.

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