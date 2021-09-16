Заводи у Великій Британії зупиняють роботу через захмарні ціни на газ
16 вересня 2021 , 15:25Читать новость на русском
Джерело:Cfindustries
Американський виробник і дистриб'ютор сільськогосподарських добрив CF Industries Holdings зупинив роботу двох заводів у Великій Британії. Причина – рекордно високі ціни на газ у Європі.
Так, компанія оголосила про припинення роботи на виробничих комплексах в Біллінгемі та Інсе. Наразі не знають, коли заводи запрацюють знову.
До речі Знову новий рекорд: ціна на газ у Європі перевищила 840 доларів
Компанія CF Industries Holdings має 9 виробничих комплексів в США, Канаді та Великій Британії.
Про що свідчить зупинка заводів
Зупинка заводів у Великій Британії свідчить, що рекордне підвищення цін на газ і електрику уповільнюватиме відновлення економіки регіону, повідомляє Bloomberg.
Ріст цін на паливо тягне за собою ризик перебоїв в подачі електроенергії взимку.
Рекордні ціни на газ в Європі: що відомо
- Ціни на газ в Європі останніми тижнями невпинно зростають. Наприклад, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах 15 вересня досягла майже 842,5 долара за тисячу кубометрів або 68,995 євро за мегават за годину.
- Ціна зростає на тлі низьких запасів газу у підземних сховищах Європи. Проте серед інших причин називають відмову "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.
- Голова EnergyScan Жульєн Хоарау здивувався, ціни почали рости влітку, коли попит на газ був низьким. Тому він попередив, що Європу чекає сувора зима.
- В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує нестача газу взимку 2022 року.
- Ексвиконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта вважає Росію винуватцем зростання цін. За його словами, Кремль, хоче "поставити всю Європу в "стійло".