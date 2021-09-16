Так, компанія оголосила про припинення роботи на виробничих комплексах в Біллінгемі та Інсе. Наразі не знають, коли заводи запрацюють знову.

До речі Знову новий рекорд: ціна на газ у Європі перевищила 840 доларів

Компанія CF Industries Holdings має 9 виробничих комплексів в США, Канаді та Великій Британії.

Про що свідчить зупинка заводів

Зупинка заводів у Великій Британії свідчить, що рекордне підвищення цін на газ і електрику уповільнюватиме відновлення економіки регіону, повідомляє Bloomberg.

Ріст цін на паливо тягне за собою ризик перебоїв в подачі електроенергії взимку.

Рекордні ціни на газ в Європі: що відомо