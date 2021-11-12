Участь у приватизації "Електронмашу" взяли 22 потенційних покупці. Продаж відбувався у 3 раунди.
Зауважте Велика приватизація: олігархи обвели всіх навколо пальця із заводом "Більшовик"
Загальна площа "Електронмашу" перевищує 100 тисяч квадратних метрів. До складу об'єкта входить 37 одиниць нерухомого майна, 3 земельні ділянки, 7 об'єктів, переданих у оренду.
Історія заводу розпочалася у 1960 році. Тоді він почав працювати як завод "Радіоприлад" й виготовляв електронно-обчислювальні машини.
Деталі
- Під час першого раунду найвища ставка становила 385 мільйонів гривень. Вона перевищила стартову ціну у 6 разів.
- У другому раунді запропонували понад 526 мільйонів гривень.
- У третьому раунді переміг учасник, який підвищив ставку до 970 мільйонів гривень.
Кіпрський офшор придбав "Більшовик"
- У жовтні 2021 року кіпрський офшор придбав київський завод "Більшовик" поблизу метро "Шулявська".
- Ціна – 1,429 мільярда гривень.
- Стартова ціна становила 1,39 мільярда гривень.
- Щасливим покупцем стала компанія "Дженерал Коммерс".
- Торги складалися з одного раунду. Він тривав 10 хвилин.