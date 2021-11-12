Участь у приватизації "Електронмашу" взяли 22 потенційних покупці. Продаж відбувався у 3 раунди.

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Загальна площа "Електронмашу" перевищує 100 тисяч квадратних метрів. До складу об'єкта входить 37 одиниць нерухомого майна, 3 земельні ділянки, 7 об'єктів, переданих у оренду.

Історія заводу розпочалася у 1960 році. Тоді він почав працювати як завод "Радіоприлад" й виготовляв електронно-обчислювальні машини.

Деталі

Під час першого раунду найвища ставка становила 385 мільйонів гривень. Вона перевищила стартову ціну у 6 разів.

У другому раунді запропонували понад 526 мільйонів гривень.

У третьому раунді переміг учасник, який підвищив ставку до 970 мільйонів гривень.

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