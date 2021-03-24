Судно спровокувало затор у Суецькому каналі: ціни на нафту зросли
Ціни на нафту 24 березня виросли більш ніж на 3%. Сталося це після того, як величезне судно сіло на мілину в Суецькому каналі.
Джерело:24 канал
Цей канал є найважливішим маршрутом поставок нафти з Близького Сходу до Європи та США, а також одним з провідних торговельних маршрутів світу.
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Зросли ціни на нафту
Після інциденту ціни на нафту одразу зросли.
Станом на 12:00 24 березня один барель північноєвропейського сорту Brent коштує 62,52 долара, а це на 2,14 долара більше, ніж попереднього дня. Ціна бареля американської марки WTI зросла на 2,05 долара – до 59,62 долара.
До слова, наразі у черзі на проходження Суецького каналу вже зібралися приблизно 150 суден.
Судно залягло на мілину у Суецькому каналі: коротко
- В Єгипті у Суецькому каналі 23 березня застрягло величезне вантажне судно. Внаслідок цього морський рух там повністю заблокований.
- Контейнеровоз прямував з Китаю в Нідерланди, а тоді відхилився від курсу через сильний вітер.
- Щоб зрушити його з місця, знадобиться кілька днів.
Що відомо про Суецький канал?Він з'єднує Середземне море з Червоним морем, забезпечуючи найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Довжина каналу становить приблизно 193 кілометри, він проходить через 3 природні озера. Щодня через канал проходять мільйони тонн вантажу.
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