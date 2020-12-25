Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб оскаржують винесені їм Радою регулятора догани. Їх Рожкова та Сологуб отримали за порушення трудової дисципліни.

Позивачі просять визнати протиправними та скасувати рішення Ради Національного банку України. Про це повідомила пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

До теми Першій заступниці глави НБУ Рожковій та заступнику Сологубу повідомили про недовіру

Наразі у суді вирішують, чи достатньо правових підстав, аби розпочати провадження за позовами Рожкової та Сологуба.

Що відомо про винесення доган та висловлення недовіри Рожкові та Сологубу

Рада НБУ ухвалила це рішення ще 5 жовтня.

Причиною стали публічні виступи Рожкової та Сологуба, які начебто могли зашкодити аторитету регулятора.

Занепокоєння щодо рішення Ради НБУ висловили у представництві США та Міжнародному валютному фонді.

Рожкову позбавили частини повноважень

Зазначимо, що на початку грудня правління Нацбанку змінило структуру. В результаті Рожкову позбавили повноважень у сфері регулювання небанківських фінустанов. У регуляторі запевнили, що ці зміни не мають жодного політичного підтексту.