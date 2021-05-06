Засновник криптобіржі KUNA запустив новий освітній формат на тему фінансів

Михайло Чобанян – засновник першої публічної криптовалютної біржі в Україні та СНД Kuna.io і президент Асоціації "Блокчейн України", запустив на своєму youtube-каналі рубрику "Гос. анатомия".

У ній він розповідає про роботу державних органів у сфері фінансів. Перший випуск опублікований сьогодні і розкриває суть роботи Національного депозитарія України.

Сьогодні фінансова система України переживає переломний момент: вона готується до легалізації криптовалют. Міністерство цифрової трансформації, депутатське об'єднання Blockchain4Ukraine і Асоціація "Блокчейн України" розробили проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи".

2 грудня 2020 Верховна Рада в першому читанні прийняла закон. У разі остаточного прийняття законопроєкту блокчейн-бізнес в Україні зможе легально працювати з криптовалютами. Закон зможе усунути юридичні ризики для роботи міжнародних криптокомпаній і спровокує залучення іноземних інвестицій в Україну. Щоб усвідомити важливість закону, досить подивитися на податкові декларації держслужбовців країни за 2020-й рік: вони задекларували криптовалюта на 75 млрд грн. При тому що криптовалюти досі не мають правового статусу.

Ми розробляємо проєкт в сфері GovTech, а також мене цікавить докриптовий (традиційний) фінансовий ринок. Для цього я вивчаю все, що є у фінансовій і політичній площині України, в тому числі роботу державних органів. Я вирішив ділитися цим процесом з вами. Упевнений, що це буде корисно всім без винятку. Не знаєш правил гри, не зможеш шукати альтернативні шляхи,

– прокоментував Михайло Чобанян.

Асоціація "Блокчейн України" на даний момент є найпотужнішим недержавним інструментом для інтеграції технології блокчейн в економіку України і в усі державні процеси. Завдяки освітньому формату "Гос. анатомия" розібратися в цих процесах буде можливість у всіх бажаючих. Причому інформація в ньому подається з перших вуст – президент Асоціації Михайло Чобанян особисто бере інтерв'ю у перших осіб відповідних державних органів.

Героєм першого випуску став Міндаугас Бакас – голова Національного депозитарію з 2016 року. Він розповів, що НДУ зберігає акцій загальним номіналом 1,8 трильйона гривень, показав, хто кожен день відбиває хакерські атаки на депозитарій і навіть познайомив зі столітнім "прадідом" біткоїна. Детальніше дивіться на відео.