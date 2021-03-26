Зарплату на митниці треба збільшити, – Марченко пояснив, чому це необхідно

Традиції, які склалися в Державній митній службі, необхідно змінювати. Щоб побороти проблеми корупції і контрабанди, насамперед треба збільшити зарплату службовцям.

Це дозволить покращити і сприйняття митниці, і саму культуру роботи там. Про це у програмі "Перехресний допит" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Цікаво Зросли у 159 разів: як змінювались зарплати українців протягом 26 років

За його словами, у Митній службі має проводитися системна робота. Варто запровадити:

атестацію митників;

нові практики відбору;

перевірку на доброчесність;

автоматизовані процеси, які дозволять прибрати людський фактор.

При цьому зарплату на митниці треба суттєво збільшити. Тому що зараз важко переконати митника, який отримує до 10 тисяч гривень, але має корупційну спокусу. І над ним – багато правоохоронних органів, які пояснюють, як краще йому поводитись,

– відзначив очільник Міністерства фінансів.

Сергій Марченко наголосив, Україна перебуває в таких умовах, за яких постійно треба виконувати бюджет. Через це немає часу на експерименти в Митній службі.

"Треба раціонально виходити з цієї ситуації. Потрібно збільшувати заробітні плати, автоматизувати процеси, переатестовувати чинних митників. Тільки такі поступові кроки дозволять вичистити цю систему", – пояснив він.

Митниця – одне з найбільш болючих місць в країні, – Марченко

На думку міністра фінансів, митниця є одним з найбільш проблемних та болючих місць в Україні. І варто враховувати те, що завдяки їй наповнюється бюджет. Мовиться про щоденні надходження, переміщення товарів через кордони.

"Не можна допустити колапсу, адже будь-які затримки призводять до того, що економічні агенти та бізнес втрачають гроші. Питання реформування митниці дуже залежить від цієї ситуації", – зауважив він.

Читайте також Більше з ЄС, менше з пострадянськими країнами: як змінився обсяг торгівлі України

Сергій Марченко пригадав, що багато часу приділив, аби зрозуміти, як налагодити процеси на митниці.

Я навіть декілька колегій проводив, самостійно звільняв пачками митників. На жаль, це не є ефективним. Якщо не поєднується з наявністю постійного менеджменту митниці. Якщо ти не керуєш сам митницею, то не розумієш, що там відбувається,

– зазначив він.

І додав, наразі в Павла Рябікіна (очільник Митної служби – 24 канал) є повний карт-бланш. Результати березня показують, що буде перевиконання плану.

Дивіться "Перехресний допит" з Сергієм Марченком: відео 24 каналу