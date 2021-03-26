Зарплату на митниці треба збільшити, – Марченко пояснив, чому це необхідно

Джерело:24 канал
Традиції, які склалися в Державній митній службі, необхідно змінювати. Щоб побороти проблеми корупції і контрабанди, насамперед треба збільшити зарплату службовцям.
Це дозволить покращити і сприйняття митниці, і саму культуру роботи там. Про це у програмі "Перехресний допит" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
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За його словами, у Митній службі має проводитися системна робота. Варто запровадити:
При цьому зарплату на митниці треба суттєво збільшити. Тому що зараз важко переконати митника, який отримує до 10 тисяч гривень, але має корупційну спокусу. І над ним – багато правоохоронних органів, які пояснюють, як краще йому поводитись,
– відзначив очільник Міністерства фінансів.
Сергій Марченко наголосив, Україна перебуває в таких умовах, за яких постійно треба виконувати бюджет. Через це немає часу на експерименти в Митній службі.
"Треба раціонально виходити з цієї ситуації. Потрібно збільшувати заробітні плати, автоматизувати процеси, переатестовувати чинних митників. Тільки такі поступові кроки дозволять вичистити цю систему", – пояснив він.
На думку міністра фінансів, митниця є одним з найбільш проблемних та болючих місць в Україні. І варто враховувати те, що завдяки їй наповнюється бюджет. Мовиться про щоденні надходження, переміщення товарів через кордони.
"Не можна допустити колапсу, адже будь-які затримки призводять до того, що економічні агенти та бізнес втрачають гроші. Питання реформування митниці дуже залежить від цієї ситуації", – зауважив він.
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Сергій Марченко пригадав, що багато часу приділив, аби зрозуміти, як налагодити процеси на митниці.
Я навіть декілька колегій проводив, самостійно звільняв пачками митників. На жаль, це не є ефективним. Якщо не поєднується з наявністю постійного менеджменту митниці. Якщо ти не керуєш сам митницею, то не розумієш, що там відбувається,
– зазначив він.
І додав, наразі в Павла Рябікіна (очільник Митної служби – 24 канал) є повний карт-бланш. Результати березня показують, що буде перевиконання плану.
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