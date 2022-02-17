Зарплати військових у 2022 році зростуть: детальна інфографіка

У березні відбудеться додаткове підвищення зарплат військовим. Тож Економіка 24 порахувала, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці у 2022 році.

Підвищення зарплат військовим

За ініціативи президента України Володимира Зеленського у березні цього року зросте грошове забезпечення військовослужбовців. Зауважимо, що це підвищення відбудеться з урахуванням вже раніше прийнятого рішення підвищити виплати на 10% з 1 лютого.

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З 1 березня відбудеться наступне підвищення:

Збройні сили України – підвищення на 30%.

Нацгвардія та Держприкордонслужба – доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року.

Зарплата для військових-контрактників

У 2023 році передбачені ще вищі виплати, тож військові можуть отримувати щонайменше 14 352 гривні зарплати. Протягом 2023 року збільшиться також грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат. Йдеться про 20 100 гривень, адже у грудні 2022 року відбудеться підвищення мінімальної зарплати.

Розмір одноразової грошової виплати для військовослужбовців, які вперше уклали контракт із ЗСУ, переглядається щорічно. Вона також прив'язана до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

З 1 січня 2022 року одноразова грошова виплата військовослужбовцям складає:

19 144 гривні – особам рядового складу,

21 537 гривень – особам сержантського та старшинського складу,

23 930 гривень – особам офіцерського складу.

Також одноразова виплата призначається військовим-контрактникам, які приймаються:

на посаду рядового складу терміном на три роки,

на посаду сержантського та старшинського складу строком від трьох років,

на посаду офіцерського складу на строк від одного року,

на посаду сержантського та старшинського складу строком від п’яти років.

Виплата за участь у військових зборах

Вище згадану одноразову виплату також отримують й особи офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за держзамовленням), за умови початку виконання обов’язків за даними посадами.

Резервісти та військовослужбовці отримують спеціальні виплати у випадку призову на військові збори. Зокрема резервістам ЗСУ виплачують добові, грошову виплату, одноразове грошове заохочення і середній заробіток тим, хто працює чи прожитковий мінімум безробітним.

Розмір грошової виплати за участь у зборах

На розмір грошової виплати резервістів та військовослужбовців впливає два фактори – рівень прожиткового мінімуму станом на 1 січня (2 393 гривні) та військове завдання. Коефіцієнт, який відраховуватимуть від прожиткового мінімуму, регулюється постановою Кабміну. Тож виплати варіюватимуться від 3 590 до 4 786 гривень.

Вищому офіцерському складу – 4 786 гривень.

Старшому офіцерському складу – 4 547 гривень.

Молодшому офіцерському складу – 4 308 гривень.

Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 4 068 гривень.

Молодшому сержантському та старшинському складу – 3 829 гривень.

Рядовому складу – 3 590 гривень.

, що у 2022 році бюджетом-2022 передбачено ще два підвищення прожиткового мінімуму цьогоріч – у липні та грудні.

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Добові під час військових зборів

Військовозобов’язаним та резервістам виплачують добові за кожен день на зборах, чи день у дорозі з/до зборів. Виплати також залежать від військового звання і вираховуються у відсотках до суми в 60 гривень.

Вищому офіцерському складу – 30 гривень.

Старшому офіцерському складу – 24 гривні.

Молодшому офіцерському складу – 21 гривня.

Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 21 гривня.

Молодшому сержантському та старшинському складу – 18 гривень.

Рядовому складу – 12 гривень.

Тож загалом за 30 днів отримують від 360 до 900 гривень. Оплату дороги компенсують окремо у військкоматі.

Одноразове грошове заохочення

Також резервісти отримують одноразове грошове заохочення, якщо не вчиняли правопорушень, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві. Така виплата передбачена на рік у наступному розмірі:

вищому офіцерському складу – 3 100 гривень;

старшому офіцерському складу – 2 800 гривень;

молодшому офіцерському складу – 2 500 гривень;

вищому та старшому сержантському і старшинському складу – 2 200 гривень;

молодшому сержантському і старшинському складу – 1 900 гривень;

рядовому складу – 1 600 гривень.

Зарплата під час військових зборів

Якщо резервіст пробув на службі менше ніж рік, то сума заохочення ділиться на 12 та множиться на ту кількість місяців, яку резервіст відслужив на військових зборах.

Під час військових зборів резервіст та військовозобов'язаний отримують середню зарплату, яку отримували за своїм місцем праці, коли їх призвали. Зарплату виплачує роботодавець у два етапи: до початку військових зборів та після. Згодом держава ці гроші компенсує.

Соціальні гарантії

Резервістів забезпечують харчуванням, проживанням, військовою формою та медичним обслуговуванням.

Резервіст отримує державне страхування.

Резервіста не можуть звільнити з роботи. А якщо його призвали в час відпустки, то її продовжать або перенесуть після зборів.

Виплати військовим у зоні ООС

Варто зауважити й те, що з усіх нарахувань, крім добових, стягують податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військово збору.

Щомісячний мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця – контрактника механізованої бригади становить:

10 208 гривень під час служби за межами зони ООС;

16 708 гривень у разі виконання завдань на другій лінії оборони в зоні ООС;

27 208 гривень у разі виконання завдань на першій лінії оборони в зоні ООС.

На лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони виплата складає 17 тисяч гривень на місяць, а за перебування в інших районах операції Об’єднаних сил – 6,5 тисяч гривень на місяць.

Також в ООС запроваджено додаткову винагороду військовим, – залежно від посади, від 5 до 18 тисяч гривень, – які стримують збройну агресію Росії у Донецькій та Луганській областях. Винагороду виплачують за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я на терені ООС.



Виплати військовим у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

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ООС (Операція Об'єднаних сил) – це комплекс військових і спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямований на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на Сході України.