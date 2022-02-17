Підвищення зарплат військовим
За ініціативи президента України Володимира Зеленського у березні цього року зросте грошове забезпечення військовослужбовців. Зауважимо, що це підвищення відбудеться з урахуванням вже раніше прийнятого рішення підвищити виплати на 10% з 1 лютого.
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З 1 березня відбудеться наступне підвищення:
- Збройні сили України – підвищення на 30%.
- Нацгвардія та Держприкордонслужба – доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року.
Зарплата для військових-контрактників
Розмір одноразової грошової виплати для військовослужбовців, які вперше уклали контракт із ЗСУ, переглядається щорічно. Вона також прив'язана до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.
З 1 січня 2022 року одноразова грошова виплата військовослужбовцям складає:
- 19 144 гривні – особам рядового складу,
- 21 537 гривень – особам сержантського та старшинського складу,
- 23 930 гривень – особам офіцерського складу.
Також одноразова виплата призначається військовим-контрактникам, які приймаються:
- на посаду рядового складу терміном на три роки,
- на посаду сержантського та старшинського складу строком від трьох років,
- на посаду офіцерського складу на строк від одного року,
- на посаду сержантського та старшинського складу строком від п’яти років.
Виплата за участь у військових зборах
Резервісти та військовослужбовці отримують спеціальні виплати у випадку призову на військові збори. Зокрема резервістам ЗСУ виплачують добові, грошову виплату, одноразове грошове заохочення і середній заробіток тим, хто працює чи прожитковий мінімум безробітним.
Розмір грошової виплати за участь у зборах
На розмір грошової виплати резервістів та військовослужбовців впливає два фактори – рівень прожиткового мінімуму станом на 1 січня (2 393 гривні) та військове завдання. Коефіцієнт, який відраховуватимуть від прожиткового мінімуму, регулюється постановою Кабміну. Тож виплати варіюватимуться від 3 590 до 4 786 гривень.
- Вищому офіцерському складу – 4 786 гривень.
- Старшому офіцерському складу – 4 547 гривень.
- Молодшому офіцерському складу – 4 308 гривень.
- Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 4 068 гривень.
- Молодшому сержантському та старшинському складу – 3 829 гривень.
- Рядовому складу – 3 590 гривень.
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Добові під час військових зборів
Військовозобов’язаним та резервістам виплачують добові за кожен день на зборах, чи день у дорозі з/до зборів. Виплати також залежать від військового звання і вираховуються у відсотках до суми в 60 гривень.
- Вищому офіцерському складу – 30 гривень.
- Старшому офіцерському складу – 24 гривні.
- Молодшому офіцерському складу – 21 гривня.
- Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 21 гривня.
- Молодшому сержантському та старшинському складу – 18 гривень.
- Рядовому складу – 12 гривень.
Тож загалом за 30 днів отримують від 360 до 900 гривень. Оплату дороги компенсують окремо у військкоматі.
Одноразове грошове заохочення
Також резервісти отримують одноразове грошове заохочення, якщо не вчиняли правопорушень, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві. Така виплата передбачена на рік у наступному розмірі:
- вищому офіцерському складу – 3 100 гривень;
- старшому офіцерському складу – 2 800 гривень;
- молодшому офіцерському складу – 2 500 гривень;
- вищому та старшому сержантському і старшинському складу – 2 200 гривень;
- молодшому сержантському і старшинському складу – 1 900 гривень;
- рядовому складу – 1 600 гривень.
Зарплата під час військових зборів
Під час військових зборів резервіст та військовозобов'язаний отримують середню зарплату, яку отримували за своїм місцем праці, коли їх призвали. Зарплату виплачує роботодавець у два етапи: до початку військових зборів та після. Згодом держава ці гроші компенсує.
Соціальні гарантії
- Резервістів забезпечують харчуванням, проживанням, військовою формою та медичним обслуговуванням.
- Резервіст отримує державне страхування.
- Резервіста не можуть звільнити з роботи. А якщо його призвали в час відпустки, то її продовжать або перенесуть після зборів.
Виплати військовим у зоні ООС
Щомісячний мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця – контрактника механізованої бригади становить:
- 10 208 гривень під час служби за межами зони ООС;
- 16 708 гривень у разі виконання завдань на другій лінії оборони в зоні ООС;
- 27 208 гривень у разі виконання завдань на першій лінії оборони в зоні ООС.
На лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони виплата складає 17 тисяч гривень на місяць, а за перебування в інших районах операції Об’єднаних сил – 6,5 тисяч гривень на місяць.
Також в ООС запроваджено додаткову винагороду військовим, – залежно від посади, від 5 до 18 тисяч гривень, – які стримують збройну агресію Росії у Донецькій та Луганській областях. Винагороду виплачують за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я на терені ООС.
Виплати військовим у 2022 році / Інфографіка 24 каналу
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