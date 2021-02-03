Денис Шмигаль впевнений, що за 10 років Україна вийде на європейський рівень зарплат, зокрема Польщі та Словаччини. Експерти переконані, що це неможливо.

Джерело: 24 канал

Що пообіцяв Шмигаль

У грудні 2020 року реальні зарплати зросли на 10% у порівнянні з груднем 2019, написав Денис Шмигаль на своєму фейсбуці. І справді середні зарплати виросли до 14 179 гривень. Це до оподаткування.

До теми Шмигаль пообіцяв українцям зарплату "як у Польщі" – через 10 років

Проте за даними Держстату, з урахуванням інфляції зарплати виросли не на 10%, а всього на 0,1%.

Крім звіту за 2020 рік, Шмигаль пообіцяв працювати над суттєвим підвищенням українських зарплат.

Надважливе завдання, яке ставить уряд, – це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини,

– заявив прем'єр-міністр.

Що не так з обіцянкою Шмигаля

Наразі розрив між зарплатами поляків, словаків та українців доволі суттєвий.

Зарплата в Україні, Польщі та Словаччині

В четвертому кварталі 2020 року поляки в середньому заробляли 5 655 злотих, за даними польського статистичного бюро GUS. Це 1 254 євро .

. За даними Держстату ми розрахували, що середня зарплата в Україні за аналогічний період становила 12 780 гривень. Це 377 євро .

. У Словаччині, за даними Офісу статистики, середня зарплата у третьому кварталі 2020 року становила 1 113 євро.

Фактично українська середня зарплата втричі нижча, ніж зарплата у Польщі чи Словаччині. Щоб досягти лише цього рівня, потрібно, щоб зарплата в Україні зростала хоча б на 15% щороку.

Чи можливі в Україні польські зарплати

Якщо подивитися на історію, то до 2030 це неможливо. Стрімкий ріст зарплати в Україні спостерігався лише після того, як гривня обвалювалася відносно долара: у 2008 та 2014 роках. За останні 10 років середня зарплата у доларах виросла на 50%.

Щоб досягти теперішнього рівня польської зарплати, потрібно вирости на 230%. При тому, що польські зарплати також не стоятимуть на рівні, а ростимуть.

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Як пояснив у коментарі 24 каналу економіст Борис Кушнірук це нереально з тої точки зору, що Україна не має тої фінансової підтримки з боку ЄС, яку мають Польща та Словаччина.

"Польща і Словаччина отримали й отримують досі дуже значні кошти від Євросоюзу, які розподіляють зокрема й серед громадян. Йдеться про десятки-десятки мільярдів євро. Наприклад, Польща лише на інфраструктурні проєкти отримала понад 80 мільярдів євро безкоштовно. Нам таких коштів ніхто не збирається давати", – переконаний експерт.

Тому в такий спосіб наростити доходи Україні не вдасться. Водночас Борис Кушнірук впевнений, що шляхом комплексного впровадження економічних реформ українські зарплати можуть суттєво зрости і без допомоги ЄС. Проте корупція, низька експертність та олігархат стоять на заваді.

З одного боку я абсолютно впевнений, що ми можемо досягти значно більших темпів зростання економіки і рівня доходів населення. Але сказати, що я очікую, що це буде реалізовувати наш політикум, наші можновладці і наш олігархічний бізнес... отут в мене великі сумніви,

– резюмує експерт.

Свої сумніви, щодо заяви Шмигаля, висловив і голова профільного комітету Данило Гетманцев.

Якщо ми порівняємо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам потрібно десь 30 – 40 років, аби наздогнати Польщу. Це за умови, що Польща стоятиме на місці,

– зазначив Гетманцев.

На думку депутата, спочатку треба орієнтуватися на сусідів із країн СНД, від яких Україна також відстає. Мовиться, зокрема, про Білорусь, Грузію, Казахстан та навіть Вірменію.

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Прогнози зарплати до 2024

У липневому прогнозі розвитку економіки від Кабміну середня зарплата у 2021 становитиме 13 632 гривні, у 2022 – 15 414 гривень, а у 2023 зросте до 17 169 гривень. Тобто ріст становитиме 12%, 6% та 5% відповідно. Цього недостатньо, щоб зарплати наблизилися до польських.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зійшлися, що середня заробітна плата у 2021 році становитиме 12 350 гривень.

Протягом наступних років очікують такий рівень середньої зарплати: