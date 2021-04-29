Реальна заробітна плата в Україні за рік збільшилася на 9,5%, про це розповіла Державна служба статистики у своєму звіті. Найбільше зарплата зросла у сфері охорони здоров'я.

Зарплата українців у березні 2021 року Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за місяць збільшилась на 1 063 гривень, або збільшилась на 8,5%. Згідно з даними Держстату найвищий рівень зарплат у березні поточного року був в Києві – 20 132 гривень, а найнижчий у Житомирській області, де вона становила 10 675 гривень. Читайте також У "Слузі народу" хочуть прив’язати прожитковий мінімум до середньої зарплати Рівень середньої зарплати пересічного українця: Середня зарплата у березні 2021 року – 13 612 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, що мінімальна зарплата, згідно зі статистикою Держстату становить 6 тисяч гривень.

Середня зарплата у лютому 2021 року – становила 12 549 гривень. У Держстаті відмітили, що за останні 12 місяців (період з березня 2020 по березень 2021 року) середня зарплата українця зросла на 18,9%. Інфографіка державної служби статистики Індекс реальної заробітної плати в березні 2021 року у порівнянні з лютим 2021 року становив 106,7%, а відносно березня 2020 року – 109,5%. Динаміка росту зарплати за рік На скільки відсотків зросла середня зарплата українців за рік (з березня 2020 року по березень 2021 року) у різних сферах: Охорона здоров'я – на 52%

Тимчасове розміщення та організації харчування – на 37,2%

– Мистецтво, спорт і розваги – на 33,8%

Освіта – на 28,8%

Операції з нерухомістю – на 22,2%

Гуртова та роздрібна торгівля – на 20,4%

Сільське і лісове господарство – на 17,4%

Промисловість – на 15,0%

Фінансова та страхова діяльність – на 11,3%

Інформація та телекомунікація – на 9,4%

Держуправління та оборона – на 9,1%

Будівництво – на 7,7%

Транспорт, поштова та кур'єрська служби – на 7,7%

Адміністративне та допоміжне обслуговування – на 5,2%

Професійна, наукова та технічна діяльність – на 1,2% В Держстаті зазначили, що у сфері надання інших видів послуг зарплата в березні 2021 року у порівнянні березня 2020 року скоротилася на 3,8%. На скільки відсотків зросла середня зарплата українців за рік (з березня 2020 року по березень 2021 року) в регіональному розрізі: У Чернівецькій області – на 31,1%

У Донецькій області – на 30,1%

У Тернопільській області – на 26,9%

У Рівненській області – на 26,3%

В Херсонській області – на 26,2% Загалом, спостерігався найбільший ріст середньої зарплати пересічного українця в п'яти вище згаданих областях України.