Згідно з аналітикою Державної служби статистики реальна середня заробітна плата пересічного українця за місяць зросла на 1,7%. Скільки заробило населення у лютому, розповідаємо далі.

Заробітна плата українців у лютому 2021

Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2021 році становила 12 549 гривень, що на 212 гривень більше, ніж у січні того ж року. Нагадаємо, що у січні українці отримали в середньому 12 337 гривень.

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Нинішня середня зарплата пересічного українця у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Оскільки, мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень, згідно з даними Держстату.

Загалом номінальна зарплата українців збільшилась на:

1,7% – у порівнянні з січнем 2021 року,

15,7% – у порівнянні з лютим 2020 року.

Динаміка середньої заробітної плати в України у 2020 – 2021 роках / Інфографіка Державної служби статистики

Різниця між реальною та номінальною зарплатою Номінальна заробітна плата включає посадові оклади, премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір). У той час, як реальна заробітна плата характеризує купівельні можливості людини. Тобто, що вона реально може придбати за свою заробітну плату, враховуючи зміну споживчих цін на товари та послуги, рівень податків й обов'язкових платежів.

Рівень зарплати

Держстат дослідив не лише, працюючи у яких саме сферах українці заробили найбільше у лютому, але й порівняв зарплату населення у різних регіонах.

Найвища середня зарплата у місті Києві – 18 504 гривні.

Найнижча середня зарплата у Кіровоградській області – 9 903 гривні.

Найприбутковіша сфера "Інформації та телекомунікації" – 23 001 гривня.

Найменш оплачувана сфера "Тимчасового розміщення та організації харчування" – 7 892 гривні.

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