Зарплата українців у квітні 2021 року
Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2021 року становила 13 543 гривень, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. Найбільше за рік зросла зарплата у працівників сфери охорони здоров'я – на 52,5%.
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Як змінюється середня зарплата українців у 2021 році
- Середня заплата у квітні 2021 року зменшилась на 0,5%, або на 69 гривень.
- Середня зарплата у березні 2021 року становила 13 612 гривні.
- Середня зарплата у лютому 2021 року – 12 549 гривень.
Інфографіка державної служби статистики
Динаміка росту зарплати за рік
На скільки відсотків зросла середня зарплата українців за рік (з квітня 2020 року по квітень 2021 року) в регіональному розрізі:
- у Тернопільській області – на 48,6%,
- у Чернівецькій області – на 43,2%,
- у Івано-Франківська області – на 40,7%,
- у Волинській області – на 38,9%,
- у львівській області – на 34,9%,
- у харківській області – на 34,2%,
- у Закарпатській області – на 33,8%,
- у Рівненській області – на 33%,
- у Хмельницькій області – на 32,8%,
- у Житомирській області – на 30,2%,
- в місті Києві – на 33,7%.