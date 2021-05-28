Зарплата українців у квітні 2021 року

Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2021 року становила 13 543 гривень, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. Найбільше за рік зросла зарплата у працівників сфери охорони здоров'я – на 52,5%.

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Зауважте, що мінімальна зарплата, згідно зі статистикою Держстату становить 6 тисяч гривень.

Як змінюється середня зарплата українців у 2021 році

Середня заплата у квітні 2021 року зменшилась на 0,5%, або на 69 гривень.

Середня зарплата у березні 2021 року становила 13 612 гривні.

Середня зарплата у лютому 2021 року – 12 549 гривень.

У Держстаті відмітили, що за останні 12 місяців (період з квітня 2020 по квітень 2021 року) середня зарплата українця зросла на 29,8%.

Інфографіка державної служби статистики

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2021 року у порівнянні з березнем 2021 року становив 98,8%, а відносно квітня 2020 року – 119,7%.

Динаміка росту зарплати за рік

На скільки відсотків зросла середня зарплата українців за рік (з квітня 2020 року по квітень 2021 року) в регіональному розрізі:

у Тернопільській області – на 48,6%,

у Чернівецькій області – на 43,2%,

у Івано-Франківська області – на 40,7%,

у Волинській області – на 38,9%,

у львівській області – на 34,9%,

у харківській області – на 34,2%,

у Закарпатській області – на 33,8%,

у Рівненській області – на 33%,

у Хмельницькій області – на 32,8%,

у Житомирській області – на 30,2%,

в місті Києві – на 33,7%.

Найвища середня зарплата у квітні поточного року була у Києві та Херсонській області й становила 20 422 гривень та 10 647 гривень відповідно.