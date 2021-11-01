Зарплати в Україні: у яких сферах українці заробляють найбільше
1 листопада 2021 , 14:41Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
За рік середня зарплата в Україні зросла на більш як 21%. Найвищі зарплати у сфері авіаційного транспорту – понад 27 тисяч гривень.
Зарплата в Україні
Середньомісячна заробітна плата українця у період з січня по вересень поточного року складала 13 604 гривень. За рік вона зросла на 21,5%.
У якій сфері зарплати зросли найбільше
- Авіаційного транспорту – на 28,7% до 27 084 гривень й це залишається найвищою зарплатою в Україні, як повідомили в Держстаті.
- Інформація та телекомунікації – на 28,1% до 24,9 тисячі гривень.
- Фінансова та страхова діяльність – на 15,5% до 23 277 гривень.
- У педагогів – на 28,5% до 11 512 гривень.
У якій сфері найнижча зарплата
Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність". Вони зросли за рік на 18,5% до 8 009 гривень. У Держстаті проводили розрахунки за період з січня по вересень 2021 року й порівнювались з аналогічним проміжком часу торік.
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Якою була зарплата в Україні у вересні
- У вересні 2021 року середня зарплата становила 14 239 гривень, що на 242 гривні більше у порівнянні з серпнем.
- Найбільшу зарплату у вересні отримали у Києві – 20 658 гривень.
- В Чернівецькій області зарплата була найнижчою – 10 976 гривень.