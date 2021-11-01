Середньомісячна заробітна плата українця у період з січня по вересень поточного року складала 13 604 гривень. За рік вона зросла на 21,5%.

У якій сфері зарплати зросли найбільше

Авіаційного транспорту – на 28,7% до 27 084 гривень й це залишається найвищою зарплатою в Україні, як повідомили в Держстаті.

Інформація та телекомунікації – на 28,1% до 24,9 тисячі гривень.

Фінансова та страхова діяльність – на 15,5% до 23 277 гривень.

У педагогів – на 28,5% до 11 512 гривень.

Зауважте! Найбільше у відсотковому значенні зросли зарплати у медиків – на 41,9%. Однак середня зарплата складає нині лише 11 516 гривень.

У якій сфері найнижча зарплата

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність". Вони зросли за рік на 18,5% до 8 009 гривень. У Держстаті проводили розрахунки за період з січня по вересень 2021 року й порівнювались з аналогічним проміжком часу торік.

До теми Найоплачуваніші вакансії: Київський центр зайнятості назвав перелік та суми

Якою була зарплата в Україні у вересні

У вересні 2021 року середня зарплата становила 14 239 гривень, що на 242 гривні більше у порівнянні з серпнем.

Найбільшу зарплату у вересні отримали у Києві – 20 658 гривень.

В Чернівецькій області зарплата була найнижчою – 10 976 гривень.

За даними опитування сервісу Jooble, понад 85% українців впродовж року планують змінити свою роботу. Задоволені своїм місцем праці лише 5,4% населення. Змінювати роботу українців найперше мотивує відсутність можливостей для росту зарплати.