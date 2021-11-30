Зарплати в Україні: у яких сферах українці заробляють найбільше

Середньомісячна заробітна плата українця у період з січня по жовтень поточного року складала 13 648 гривень. За рік вона зросла на 20,8%.

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В авіаційному транспорті за рік зарплата зросла на 29% до 27 390 гривень й залишаються найвищими в Україні. Нагадаємо, що у січні – вересні у цій сфері так само були найвищі зарплати – 27 084 гривні.

за рік зарплата зросла на 29% до 27 390 гривень й залишаються найвищими в Україні. Нагадаємо, що у січні – вересні у цій сфері так само були найвищі зарплати – 27 084 гривні. Інформація та телекомунікації – на 27,7% до 24 929 гривень.

Фінансова та страхова діяльність – на 15,5% до 23 312 гривень.

Найбільше у відсотковому значенні зросли зарплати у медиків – на 36,7%. Однак середня зарплата складає нині лише 11 494 гривень. Також суттєво зросла зарплата педагогів у відсотковому значенні – на 27,7% до 11 514 гривень.

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Де найнижчі зарплати в Україні

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність". Вони зросли за рік на 19,1% до 8 038 гривень. У Держстаті проводили розрахунки за період з січня по жовтень 2021 року й порівнювались з аналогічним проміжком часу торік.