Зарплата в Україні

Середньомісячна заробітна плата українця у період з січня по жовтень поточного року складала 13 648 гривень. За рік вона зросла на 20,8%.

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У яких сферах зарплата зросла найбільше