Зарплати в Україні: в яких областях населення заробляє найбільше

Вище за середню зарплату українці отримують у Києві та Донецькій області. Згідно з даними Державної служби статистики вона майже на 48% та 107,5% більша, ніж в цілому по країні.

Скільки заробляють українці

У період з січня по серпень 2021 року середня місячна зарплата у Києві склала – 19 705 гривень, що на 45,7% більше, ніж в цілому по країні.

До теми Мінімальна зарплата у 2022 році: який розмір закладуть в держбюджеті

Середня зарплата в Україні

У січні – серпні 2021 року середня зарплата в Україні складала 13 525 гривні, згідно з даними Держстату.

У серпні номінальна зарплата штатних працівників зросла до 13 997 гривень, що у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.

У яких областях найвища зарплата: вища за середню

Донецькій – 14 545 гривень, що складає 107,5% від середньої зарплати в Україні , згідно з даними Держстату.

, згідно з даними Держстату. Київській – 13 760 гривень.

Запорізькій – 13 412 гривень.

Дніпропетровській – 13 371 гривня.

Миколаївській – 13 256 гривень. Регіони, де зарплата нижча за середню Кіровоградська – 10 797 гривень, що складає 79,8% від середньої зарплати в Україні , згідно з аналітикою Держстату. Це найнижча зарплата в Україні.

, згідно з аналітикою Держстату. Це найнижча зарплата в Україні. Чернівецька – 10 842 гривень.

Волинська – 11 003 гривні.

Чернігівська – 11 024 гривні.

Херсонська – 11 038 гривні. Зарплати в Україні: що потрібно знати Згідно з Бюджетною декларацією, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень, у 2024 році – до 19 063 гривень.

Також Кабмін у серпні погодив постанову Ради про внесення зміни до законів про оплату праці. У зв'язку з чим повинні оновити правила нарахування мінімальної зарплати. Детальніше про те, кому підвищать зарплату, читайте тут.

Станом на 2021 рік кожен 5 українець працює неофіційно. Однак у Держпраці розповіли, що тіньова зайнятість скорочується.

У 2022 році мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень.

Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу