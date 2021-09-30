Скільки заробляють українці
У період з січня по серпень 2021 року середня місячна зарплата у Києві склала – 19 705 гривень, що на 45,7% більше, ніж в цілому по країні.
До теми Мінімальна зарплата у 2022 році: який розмір закладуть в держбюджеті
Середня зарплата в Україні
- У січні – серпні 2021 року середня зарплата в Україні складала 13 525 гривні, згідно з даними Держстату.
- У серпні номінальна зарплата штатних працівників зросла до 13 997 гривень, що у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.
У яких областях найвища зарплата: вища за середню
- Донецькій – 14 545 гривень, що складає 107,5% від середньої зарплати в Україні, згідно з даними Держстату.
- Київській – 13 760 гривень.
- Запорізькій – 13 412 гривень.
- Дніпропетровській – 13 371 гривня.
- Миколаївській – 13 256 гривень.
Регіони, де зарплата нижча за середню
- Кіровоградська – 10 797 гривень, що складає 79,8% від середньої зарплати в Україні, згідно з аналітикою Держстату. Це найнижча зарплата в Україні.
- Чернівецька – 10 842 гривень.
- Волинська – 11 003 гривні.
- Чернігівська – 11 024 гривні.
- Херсонська – 11 038 гривні.
Зарплати в Україні: що потрібно знати
- Згідно з Бюджетною декларацією, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень, у 2024 році – до 19 063 гривень.
- Також Кабмін у серпні погодив постанову Ради про внесення зміни до законів про оплату праці. У зв'язку з чим повинні оновити правила нарахування мінімальної зарплати. Детальніше про те, кому підвищать зарплату, читайте тут.
- Станом на 2021 рік кожен 5 українець працює неофіційно. Однак у Держпраці розповіли, що тіньова зайнятість скорочується.
Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу