Зарплати як у Польщі: Гетманцев не вірить, що в Україні це можливо через 10 років

"Слуга народу" Данило Гетманцев вважає прогнози прем'єр-міністра щодо зарплат в Україні надто оптимістичними. Раніше Денис Шмигаль заявляв, що середній заробіток в Україні зрівняється з польським до 2030 року.

Джерело: 24 канал

Гетманцев переконаний, що для цього потрібно 30 – 40 років. Таку думку голова Комітету Ради з питань податкової та митної політики, висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Народний депутат наголосив, що не знає, якими розрахунками міг керуватися очільник Кабміну, коли запевняв, що це може статися швидше.

Якщо ми порівняємо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам потрібно десь 30 – 40 років, аби наздогнати Польщу. Це за умови, що Польща стоятиме на місці,

– зазначив Гетманцев.

"Польські зарплати відповідають рівню добробуту у країні – так само як і у Великій Британії, США, і у нас. Тому це взаємопов'язані речі", – пояснив "слуга народу".

Україна відстає від сусідів з СНД, – Гетманцев

На думку депутата, спочатку треба орієнтуватися на сусідів із країн СНД, від яких Україна також відстає. Мовиться, зокрема, про Білорусь, Грузію, Казахстану та навіть Вірменію.

"І от цим би нам зайнятися, показати хоча б найкращу динаміку зростання у регіоні, аби ми щороку приростали більше ніж наші сусіди. Тоді буде зрозуміло, що ми на правильному шляху", – підсумував він.

Що говорив прем'єр

За словами Дениса Шмигаля, до 2030 року Україна може вийти за середніми зарплатами на рівень сусідів із Польщі чи Словаччини. Це – надважливе завдання, яке ставить перед собою Кабмін.

За даними порталу Eurostat, середня зарплата сягає: